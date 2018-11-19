В Краснодаре проект достройки бассейна на ЮМР отправили на экспертизу

Городской департамент строительства завершает подготовку необходимых документов для достройки спорткомплекса с плавательным бассейном на улице 70-летия Октября, 28, рядом с лицеем № 90.

«Бассейн обязательно будет достроен. Стройка была остановлена по вине подрядчика, который допустил отклонения от проекта. От работ он давно отстранен, договор с ним расторгнут в судебном порядке. При поддержке губернатора Кубани подтверждено финансирование на завершение этого объекта. Проект достройки подготовлен и направлен на экспертизу. Это еще один шаг к тому, чтобы бассейн был качественно достроен и жители Юбилейного микрорайона получили современный спортивный комплекс», — сказал мэр Евгений Первышов.

Директор городского департамента строительства Максим Карпенко рассказал, что ранее провели детальное обследование здания, его несущих конструкций и чаши бассейна. Определили работы, которые потребуется выполнить для ввода в строй спортивного комплекса.

В соответствии с этим откорректировали проектную документацию. Сейчас она проходит обязательную государственную экспертизу, заключение по ней выдадут в первом квартале 2019 года. После этого можно будет подавать заявку на финансирование и приступать к работам. Максим Карпенко подчеркнул, что в новом проекте исправили недочеты, допущенные прежним подрядчиком.

Строительство бассейна на улице 70-летия Октября началось в 2013 году. В 2016 году выявили отклонения и приостановили работы. В 2017 году администрация Краснодара в судебном порядке добилась расторжения договора с подрядчиком. Для обеспечения сохранности объект поставили на охрану, запустили систему отопления, утеплили кровлю и двери, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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