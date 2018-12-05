В Краснодаре проектирование новой транспортной магистрали завершат в октябре 2019 года

В рамках проекта транспортного коридора Володарского — Тихорецкая — М4 «Дон» определили проектировщиков всех семи этапов строительства.

«В Краснодаре построят необходимую городу автомагистраль, новый въезд в центр, который обеспечит связь с поселком Новознаменским. Он даст два новых переезда через железнодорожные пути», — сказал глава города Евгений Первышов.

За строительство транспортной развязки, соединяющей улицы Тихорецкую и Володарского будет отвечать ООО «Краснодаравтодорпроект», реконструкцией пересечения улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой займется ООО «Центрпроект», реконструкцией улицы Тихорецкой от Восточно-Кругликовской до 4-го проезда Тихорецкого — ООО «Краснодаравтодорпроект». ООО «Инжпроектстрой» построит дорогу по 4-му проезду Тихорецкому от улицы Тихорецкой до Лизы Чайкиной.

Эти части проекта находятся в ведении администрации Краснодара.

Тремя этапами будет заведовать министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Контракты на проектирование заключили с ООО «Центрпроект».

Это участок от 4-ого проезда Тихорецкого до развязки через ж/д пути в районе поселка Плодородного, участок от развязки через ж/д пути в районе Плодородного до трассы М4 «Дон» и строительство подъезда к поселку Индустриальному от развязки через ж/д пути в районе Плодородного до улицы Милютинской.

Проектирование всех семи этапов планируют завершить к концу октября 2019 года. Общая протяженность будущего транспортного коридора — 36 км. Срок реализации — шесть лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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