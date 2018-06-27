В Краснодаре прогнозируют жару до 39 °С в тени

В городе объявили экстренное предупреждение на 27 и 28 июня.

Зной пришел в край с соседнего материка. Врачи призывают жителей и гостей региона к особой осторожности. Нужно выходить на улицу в головном уборе и светлой одежде из натуральной ткани, пользоваться солнцезащитным кремом и пить побольше воды.

Из-за сухой погоды и высоких температур сохраняется высокий риск природных пожаров. Спасатели рекомендуют аккуратно обращаться с огнем, особенно в лесах, садах и на дачных участках.

«Самый жаркий день будет 28 июня, температуры в крае достигнут 35-38 °С, местами до 39 °С, но 30 и 1 июля очередной холодный фронт принесет понижение температуры», — сообщил руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

На предстоящих выходных 30 и 1 июля столбики термометров покажут 25 °С. Синоптики прогнозируют дожди и шквалистый ветер с грозами.

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