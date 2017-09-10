В Краснодаре проголосовали артисты филармонии

В этом году в крае впервые открылись участки, которые носят имена героев или выдающихся деятелей.

Один из них 10 сентября развернулся в краснодарской филармонии. Он назван в честь народного артиста Советского Союза Григория Пономаренко. Всех гостей там встречали народными песнями. По специальному талону проголосовала и художественный руководитель филармонии Вероника Журавлева-Пономаренко.

«Сегодня человек нашего государства — это человек грамотный, образованный, умный, профессиональный, талантливый. Он обязательно должен быть политически подкованным. Участвуйте во всех решениях нашего государства, во всех преобразованиях», — сказала художественный руководитель Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко Вероника Журавлева-Пономаренко.

По специальным талонам отдать свои голоса смогли все артисты, которые в этот день задействованы в представлениях. На участке обработают почти 1,5 тыс. бюллетеней.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 10 сентября проходят выборы нового состава Законодательного собрания (ЗСК) на следующие пять лет. В новый состав войдут 70 депутатов, а не 100, как раньше.

На территории Кубани работают 2 тыс. 779 избирательных участков, из которых 29 находятся в местах временного пребывания избирателей.

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