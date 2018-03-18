В Краснодаре проголосовали казаки и настоятель православного храма

Вместе с казаками 18 марта проголосовал духовник Кубанского казачьего войска, настоятель Свято-Покровского храма протоиерей отец Иоанн Гармаш.

«Сегодня событие историческое — выборы главы государства. Мне, как духовнику Кубанского казачьего войска, небезразлично, какой будет президент, какой главнокомандующий. Это важно для казачества, всей Кубани, чтобы выбрали достойного кандидата, чтобы в стране был мир и порядок», — сказал отец Иоанн Гармаш.

Голосовать казаки Екатеринодарского районного казачьего общества (ЕРКО) пришли вместе с атаманом, первым заместителем главы Краснодара Сергеем Васиным. Голосование состоялось на избирательном участке на улице Казачьей, сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня на избирательные участки города пришли тысячи казаков Екатеринодарского районного казачьего общества. Все — с семьями, с детьми, чтобы уже с юных лет горожане понимали, что выбор — это право и обязанность каждого», — сказал Сергей Васин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на выборах в Краснодарском крае работают около 300 журналистов.

На Кубани насчитывается 4,1 млн избирателей. Для проведения выборов главы государства на Кубани работает 2 тыс. 791 избирательный участок. Среди тех, кто уже проголосовал, губернатор Кубани, его заместители, председатель ЗСК и мэр Краснодара.

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