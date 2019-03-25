В Краснодаре пройдет акция по раздельному сбору мусора

Сдать вторсырье можно будет 30 марта с 10:00 до 13:00 возле Молодежного центра на улице Сормовской 12/11.

На акцию можно принести PET-бутылки, пластик с маркировками 2 (флаконы из-под бытовой химии, шелестящие пакеты, пупырчатая пленка), 4 (плотные пакеты, почтовые пакеты без наклеек, упаковки от молочных продуктов), бумагу и картон, стекло (кроме окон и зеркал), консервные и алюминиевые банки.

Все сырье должно быть чистым и сухим, сообщается в группе «Раздельный сбор» во «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Молодежном центре Краснодара 30-31 марта пройдет Южный экологический форум. Зарегистрироваться на форум можно здесь. Участие бесплатное.

Все о раздельном сборе мусора читайте здесь.