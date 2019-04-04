В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для медработников

Ряд мероприятий состоится в на базе Кубанского государственного медицинского университета 4 апреля.

В стенах учебного заведения ее устраивают раз в год — перед очередным выпуском молодых специалистов. Однако в этот день в университет на поиски работы могут прийти и медики со стажем — здесь будут представлены вакансии по всему Краснодарскому краю.

«Порядка 5 тыс. вакансий сегодня у нас имеется для медперсонала — это и врачи, и средний персонал, медсестры. Также в рамках программы «Земский доктор» предоставляется жилье в ряде сельских муниципальных наших образований края», — рассказал начальник управления министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Зародов.

Посетителей ярмарки проконсультируют специалисты краевого центра занятости населения. Будет работать и мобильный центр, с помощью которого соискатели смогут самостоятельно просмотреть всю базу вакансий для медиков в регионе.