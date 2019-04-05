В Краснодаре пройдет «Креативный субботник»

Мероприятие проведут на Театральной площади 6 апреля с 11:00 до 15:00.

В рамках «Креативного субботника» будут работать различные тематические и интерактивные площадки.

В управлении по делам молодежи Краснодара отметили, что это мероприятие — возможность провести выходной день активно, зарядиться бодростью на предстоящую рабочую неделю.

Гости смогут сыграть в мини-футбол, большие шахматы, увидеть исторический бой от клуба реконструкторов «Бургундская пехота», а также исполнить песни в караоке. Для краснодарцев подготовили зоны отдыха, игротеки и специальные фотозоны, сообщает пресс-служба мэрии.