В Краснодаре пройдет мастер-класс по медицинской журналистике

В КЦ «Типография» 31 марта выступит медицинский редактор интернет-издания «Медуза» Дарья Саркисян.

На мастер-классе расскажут о том, где искать достоверную информацию о лекарствах и современных способах лечения, по каким критериям определять качественные научные исследования, как отличать важные медицинские новости от ложных сенсаций, а также о взаимодействии с экспертами.

Журналист поделится информацией о юридической ответственности и правах журналиста, который пишет о медицине.

Начало мероприятия — в 15:00, сообщается на странице «Типографии» во «ВКонтакте».

Дарья Саркисян работает медицинским журналистом более десяти лет. Она писала о медицине для журнала «Вокруг света», Esquire Russia, «Афиша Daily», Wonderzine и сайта «Такие Дела».

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