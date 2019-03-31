В Краснодаре пройдет отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова

Заявки на участие можно подать до 4 апреля в Краснодарском академическом театре драмы имени Горького.

С собой необходимо иметь справку из школы об обучении в девятом классе, паспорт, портретную фотографию 10 на 15 см.

Отборочные этапы состоятся 6 и 7 апреля в Центральном концертном зале. Девятиклассники должны будут прочитать наизусть стихотворение, отрывок из прозы, басню, исполнить песню и показать пластический этюд.

Также желающие смогут 5 апреля посетить лекции «Деятельность Театральной школы» и «Введение в актерскую профессию», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.