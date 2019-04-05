В Краснодаре пройдет отборочный тур в театральную школу Олега Табакова

Он состоится 5 и 6 апреля.

Попробовать стать студентами театральной школы пригласили девятиклассников, а отбирать их будут мэтры театра Табакова во главе с народным артистом Владимиром Машковым.

«У вас удивительное место, в котором есть удивительные таланты, и мы за ними приехали. Наша школа в своем роде уникальная. Это школа-пансион. Наша задача — сделать так, чтобы ребята как можно скорее вышли на профессиональную сцену. Она не терпит любителей, поэтому мы хотим, чтобы первые шаги, даже небольшие, они сделали как можно быстрее», — сказал художественный руководитель театра и школы Олега Табакова Владимир Машков.

Педагоги театральной школы Табакова ездят по стране в поисках талантов. В их расписании шесть городов. Юные артисты уже показали себя в Новокузнецке, Туле и Владивостоке, а после Краснодара будет очередь Калининграда и родного города Олега Табакова — Саратова. На отборочный тур подал заявку 71 школьник, причем не только из Краснодарского края, но и из соседних регионов.

«На Кубани в наших культурно-досуговых заведениях существует 870 театральных студий. Поэтому у каждого ребенка достаточно возможностей не только в Краснодаре, но и в большинстве школ, которые находятся в сельской местности, глубинке, показать свои умения», — отметил первый заместитель министра культуры Краснодарского края Максим Усатюк.

Девятиклассники, которые покажут себя лучше всех, будут приглашены на вступительные экзамены в московский театральный колледж «Школа Олега Табакова». Его выпускники получают аттестат и диплом актера.