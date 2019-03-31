В Краснодаре пройдет пять больших концертов классической музыки

Мероприятия состоятся с 5 по 19 апреля в муниципальном концертном зале.

Концерт «И. С. Бах. Вечер органной музыки» пройдет 5 апреля в 19:00, «Навстречу конкурсу имени П. И. Чайковского» состоится 7 апреля в 19:00. Выступит пианист Константин Емельянов.

Концерт «Владимир Понькин приглашает» запланирован на 12 апреля в 19.00. Дебютирует сопрано Ирина Ласкавая.

Мероприятие «Академия камерной музыки» пройдет 19 апреля в 19:00. В рамках программы министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны», возрождающей практику гастролей ведущих музыкантов страны, краснодарцы услышат «Академию камерной музыки» —квартет солистов прославленного оркестра MusicAeterna Теодора Курентзиса.

Концерт «Екатерина Рыбальская: встречи у рояля» состоится 20 апреля в 19:00. Это заключительный концерт авторского цикла краснодарской пианистки, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.