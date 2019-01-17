В Краснодаре пройдет турнир по боксу Кубок «Спартака»

Всероссийские соревнования пройдут 22-26 января во Дворце спорта «Олимп».

В качестве почетных гостей на соревнованиях выступят чемпион мира и Европы Шамиль Сабиров, экс-чемпион мира в профессиональном боксе, депутат Госдумы Дмитрий Пирог, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира и Европы Сергей Водопьянов, олимпийские чемпионы по прыжкам на батуте Ирина Караваева и Александр Москаленко.

Победителю турнира присвоят звание мастера спорта России по боксу.

Турнир организует Краснодарская городская федерация бокса и спортивный клуб «Спартак». Он посвящен заслуженному тренеру России Равилю Касимову.

За свою историю Кубка участие в соревнованиях приняли более 1 тыс. боксеров, из них подтвердили или выполнили норматив «Мастер спорта России по боксу» более 100 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.