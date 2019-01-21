В Краснодаре пройдет выставка «Гении русского зарубежья. Возвращение имен»

Экспозиция откроется 25 января в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

Всего в музее разместят около 100 картин из собрания Марка Башмакова. Покажут оригиналы работ десяти художников, в их числе Кандинский, Шагал, Алексеев, Ланской, Гончарова, Пуни, Греков, Терешкович, Делоне, Пожидаев, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

Все эти художники родились в Российской империи, но по разным причинам покинули родину и стали известными уже за рубежом. Каждый из них внес в мировое искусство определенный вклад. Кандинский — мэтр авангарда, Алексеев — изобретатель технологии игольчатого экрана, совершивший прорыв в мультипликации, Делоне — создатель направления орфизма и первая художница с персональной выставкой в Лувре, Гончарова — одна из основательниц лучизма, Ланской ввел понятие «свето-цвета».

Работы предоставлены санкт-петербургской галереей современного искусства PS Gallery.

Выставка будет работать до 24 марта по адресу: улица Красная, 13.