В Краснодаре пройдет выставка Игоря Пугача «Река моих впечатлений»

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В Краснодаре пройдет выставка Игоря Пугача «Река моих впечатлений»

В рамках персональной выставки художника 4 апреля в 18:00 проведут лекцию и экскурсию о творчестве мастера.

Посетители познакомятся с миром картин Игоря Пугача. Зрителям представят творческий путь мастера от ранних студенческих работ до произведений, написанных в последние годы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе художественного музея имени Ф. А. Коваленко. 

Мастеру интересны творческие эксперименты: от реалистичной живописи до абстракции. В какой бы манере не было выполнено произведение, главной темой художника остается семья. 

«Искусство должно воспитывать, учить хорошему: если такого эффекта достигнут мои работы, значит, я работал не зря», — рассказал Игорь Пугач.

В Краснодаре пройдет выставка Игоря Пугача «Река моих впечатлений»

В Краснодаре пройдет выставка Игоря Пугача «Река моих впечатлений»

В Краснодаре пройдет выставка Игоря Пугача «Река моих впечатлений»

В Краснодаре пройдет выставка Игоря Пугача «Река моих впечатлений»

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