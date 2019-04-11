В Краснодаре пройдет выставка к 115-летию музея имени Коваленко

Выставка «Портрет музея в лицах и судьбах» откроется 11 апреля.

Краснодарскому краевому художественному музею имени Ф. А. Коваленко исполнилось 115 лет. Проект «Портрет музея в лицах и судьбах» рассказывает о пяти директорах, без которых учреждение имело бы другую историю.

В экспозицию включили произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, а также документы, фотографии и книги из архива и Фонда редких книг музея.

На выставке можно увидеть работы художников разных эпох и стран, которые поступили в музейные фонды при Федоре Коваленко, Якове Жарко, Ромуальде Войцике, Александре Осиповой и Светлане Зеленовой.

Выставка будет работать до 19 мая.

Также в рамках юбилейных мероприятий 12 апреля откроется научно-практическая конференция «Коваленковские чтения — 2019», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.