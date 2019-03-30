В Краснодаре пройдет выставка-презентация «Дни школьной моды 2019»

Мероприятие состоится 30 марта с 12:00 до 16:00 в конференц-зале отеля «Екатерининского» на улице Кубанской Набережной, 5.

Выставку организовали администрации края и Краснодара в рамках реализации Стратегии развития легкой промышленности в Краснодарском крае на 2019-2020 годы при участии регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.

На выставке 15 кубанских предприятий легкой промышленности покажут образцы своей продукции. Среди них — пять краснодарских предприятий.

Выставку проведут для продвижения продукции местных предприятий легкой промышленности. Участники и гости смогут познакомиться с составом тканей, качеством фурнитуры, используемых при пошиве школьной формы.

Приглашены представители школ и родители учеников. В Краснодаре такие выставки провели в четырех округах. Их посетили более 500 человек. Представили модели разных вариантов школьной формы.

Впервые в таком формате выставку-презентацию «Дни школьной моды» провели в 2017 году в Новороссийске. Она проходила также в Славянске-на-Кубани, Армавире, Белореченске и других городах.

В структуре промышленной отрасли краевой столицы легкая промышленность составила 7%, производство текстиля в прошлом году выросло на 114%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.