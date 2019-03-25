В Краснодаре пройдет выставка «Состояния & движения»

Экспозиция художника Андрея Скрипки начнет свою работу 29 марта в художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

«Конечно, это абстрактная живопись, абстрактный экспрессионизм, но часто я специально оставляю в изображении намек на еще не сложившийся или просто возможный предмет или пейзаж или натюрморт. В движении пятен и линий — упорядоченный мной хаос, именно движение форм в картине привлекает меня, но все эти движения не случайны, и возможно, стремятся сложиться в конкретный мотив», — рассказал автор.

Выставка будет работать до 7 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.