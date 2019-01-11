В Краснодаре пройдет выставка Валентины Поляковой «Под небом голубым»

Она откроется 11 января в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

На выставке «Под небом голубым» представят 45 живописных и графических работ Поляковой. Основная масса работ — пейзажи, написанные на пленэрах. Картины отображают красоту Краснодарского края и любовь художницы к природе. Также в экспозиции представят графические женские портреты.

Валентина Полякова родилась в 1948 году в Динском районе. В 1971 году окончила графический факультет Кубанского государственного университета.

Выставка продлится до 17 января 2019 года, сообщает пресс-служба выставочного зала.