В Краснодаре пройдет выставка «Выстоял. Сражался. Победил»

Экспозицию в художественном музее имени Ф. А. Коваленко посвятили 75-летию со Дня снятия блокады Ленинграда.

На выставке представят работы Алексея Пахомова — графика, живописца, иллюстратора детских книг. Он находился в блокадном Ленинграде и не прерывал работу: иллюстрировал книги, выполнял агитационные плакаты, работал над серией литографий «Ленинград в дни войны и блокады». На выставке покажут четыре графических листа из этой серии.

Художник и график Виталий Тамбовцев создал цикл графических работ по произведениям поэта Ольги Берггольц, которая во время блокады работала на радио. В экспозиции представят три работы мастера.

Выставка будет работать с 22 января по 24 февраля, сообщает пресс-служба музея.