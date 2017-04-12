В Краснодаре произошел пожар на складе с шинами

В Краснодаре 12 апреля на улице Тихорецкой загорелся склад.

Сообщение о возгорании в складском помещении на улице Тихорецкой, 24 поступило в 6:33. В 6:34 на место выехали подразделения краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

«В 6:37 по прибытию подразделения на место установлено, что произошло возгорание на складе с резиново-техническими изделиями — шинами. Склад металлический, одноэтажный. Внутри было сильное задымление, обнаружен очаг возгорания площади около 10 кв. м», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

На место ЧП направили передвижную лабораторию МКУ «Центр мониторинга окружающей среды и транспорта». В 7:02 огонь локализовали, в 7:18 — ликвидировали. Площадь пожара составила 15 кв. м.

По предварительным данным, в результате пожара погибших и пострадавших нет.

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