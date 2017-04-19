В Краснодаре произошел пожар на строящейся многоуровневой парковке

19 апреля в 15:48

В Краснодаре 19 апреля на строящейся многоуровневой парковке в микрорайоне Гидростроителей загорелись деревянные леса.

Сообщение о возгорании строящегося здания на улице Знаменского поступило пожарным в 14:48. На место происшествия выехали две единицы техники и шесть человек личного состава. В 15:11 огонь локализовали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работают пожарные расчеты. По предварительным данным, жертв нет.

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