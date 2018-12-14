В Краснодаре произошел пожар в банкетном зале

Заявка о возгорании крыши здания на Ростовском шоссе поступила в МЧС 13 декабря в 22:46.

Первые пожарные подразделения прибыли на место в 22:58. Установили, что горит кровля на площади 120 кв. м.

В 00:13 пожар локализовали на площади 200 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 00:34. Полностью пожар потушили в 1:35, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара задействовали восемь единиц техники и 32 человека личного состава.

На месте работал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Устанавливают принадлежность строения.

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