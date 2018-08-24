В Краснодаре произошел пожар в частном доме

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Сообщение о возгорании на улице Ломоносова поступило в МЧС 23 августа в 22:10.

В 22:15 по прибытии первого подразделения установлено, что происходит горение кровли частного жилого дома и хозпостройки, площадь пожара составляет 500 кв. м. На тушение подано четыре ствола «Дельта», один ствол СВД. 

В 22:55 огонь локализовали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Краснодарскому краю. 

В ликвидации пожара задействовано 62 человека и 18 единиц техники. 

Информация о произошедшем уточняется. 

  • Фото Николай Хижняк, «Кубань 24»

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