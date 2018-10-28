В Краснодаре произошел пожар в доме, есть пострадавшие

Возгорание произошло вечером 28 октября в микрорайоне Пашковском на улице Старокорсунской.

Сообщение о пожаре поступило на пульт Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 21:10, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 21:15 по прибытии подразделения установили, что горит частный жилой дом на площади 40 кв. м.

Горение локализовали в 21:46. Ликвидировали — в 22:15. Было задействовано девять человек и три единицы техники.

Есть пострадавшие.

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