В Краснодаре произошел пожар в многоэтажке

В Краснодаре 27 марта в девятиэтажном доме произошел пожар на техническом этаже.

Сообщение о возгорании на улице Симферопольской, 14 поступило в 18:04. Локализовать огонь удалось в 18:55, ликвидировать открытое горение — в 18:58. Полность пожар потушили в 19:36, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что загорелись б/у вещи. Площадь возгорания составила 120 кв. м. На месте работают 25 человек, пять единиц техники.

Пожарные эвакуировали 20 человек, в том числе с помощью автолестницы, еще 25 покинули здание самостоятельно.

По словам очевидцев, есть пострадавший. В МЧС пояснили, что эта информация уточняется.

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