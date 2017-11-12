В Краснодаре произошел пожар в строящемся доме

В Краснодаре вечером 12 ноября загорелось здание на улице Кавказской.

Фотографии с места пожара опубликовали в социальных сетях. На них видно, что в пятиэтажном доме горит мансарда.

Сообщение о возгорании мансарды пятиэтажного строящегося дома на улице Кавказской поступило около 21:00. На место выехали 25 человек личного состава и семь единиц техники. Загорелась кровля здания, площадь пожара составила 180 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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