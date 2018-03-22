В Краснодаре произошел пожар в вентиляционной шахте цеха

Сообщение о возгорании в строении на улице Красных Партизан поступило в МЧС 22 марта в 12:46.

На место выехали 11 единиц техники и 36 человек личного состава. По приезду пожарные установили, что возгорание произошло в вентиляционной шахте производственного цеха. В 13:12 пожар локализовали, в 14:07 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 20 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет. Персонал самостоятельно покинул здание.

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