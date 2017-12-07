В Краснодаре произошла авария с участием троллейбуса

Это случилось 6 декабря в 21:38 в районе пересечения улиц Северной и Энгельса.

Фото и видео с места ДТП опубликовали с соцсетях. На кадрах видно, что в аварии участвовали как минимум два транспортных средства — троллейбус и легковой автомобиль. После столкновения троллейбус врезался в дерево и получил серьезные механические повреждения.

«Троллейбус следовал по маршруту №21. В аварии легкие травмы получили водитель и кондуктор», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

Обстоятельства ДТП уточняются.

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) Дек 6 2017 в 10:12 PST

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