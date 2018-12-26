Ее проведут в различных микрорайонах города 26 января с 10:00 до 14:00.

«Акция направлена на повышение экологической культуры, привлечение внимания жителей к необходимости раздельного сбора опасных для здоровья и окружающей среды отходов, их дальнейшей утилизации. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители экологических и молодежных организаций, активисты, работники управляющих компаний», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Жители смогут принять участие в акции по сбору опасных отходов по следующим адресам: проспект Чекистов, 17, улица Атарбекова, 28/1, улица Московская, 54, улица Ставропольская, 262, улица 30-й Иркутской Дивизии, 2/2.

В пунктах от жителей будут бесплатно принимать ртутьсодержащие лампы, в том числе энергосберегающие, термометры и градусники, просроченные лекарственные средства, батарейки, аккумуляторы, картриджи, электронные приборы, отработанные масла, автопокрышки, металлическую и стеклянную тару, другие опасные бытовые отходы. Они будут обезврежены и утилизированы, часть собранных предметов направят на вторичное использование, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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