В Краснодаре пройдет антитеррористическое учение ФСБ «Метель-2018»

На стадионе ФК «Краснодар» и прилегающей к нему территории с 19 по 20 ноября оперативный штаб в Краснодарском крае в несколько этапов проведет командно-штабное антитеррористическое учение «Метель-2018».

В ходе учения на практике будет отработан комплекс мероприятий по противодействию учебным террористическим угрозам в отношении объектов с массовым пребыванием людей, а также меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия при проведении совместных операций группировки сил и средств оперативного штаба. В мероприятии примут участие сотрудники УФСБ, полиции, СУ СК РФ по Краснодарскому краю, Росгвардии, МЧС, УФСИН, пограничники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В связи с проведением 19 и 20 ноября специальных мероприятий в районе стадиона ФК «Краснодар» и прилегающей территории, передвижение автомобильного транспорта может быть ограничено.

Оперативный штаб в Краснодарском крае просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

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