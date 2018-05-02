В Краснодаре пройдет автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы»

Участники автопробега Росгвардии 3 мая почтят память героев войны, посетят мемориалы города и возложат цветы.
В мероприятии примут участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии, ветераны войск правопорядка, участники военно-патриотических организаций и школьники.
«Старт автопробегу будет дан в 10:00 возле мемориала Воинам Краснодарского соединения, погибшим при исполнении служебного долга. Он расположен на территории Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю (улица Черкасская, 70). Затем автоколонна направится к памятнику 13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора в Чистяковской роще. Маршрут автопробега продолжится посещением памятника 500 советским воинам и мирным жителям, погибшим в боях с фашистскими захватчиками на пересечении улиц Обрывной и Воронежской, Музея военной техники «Оружие Победы» в Парке имени 30-летия Победы и памятника воинам, принимавшим участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков на площади Победы», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Завершится патриотическая акция на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» на пересечении улиц Октябрьской и Северной.
Всероссийская патриотическая акция приурочена к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Все новости по теме:
75 лет освобождению Кубани
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту