В Краснодаре пройдет автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы»

Участники автопробега Росгвардии 3 мая почтят память героев войны, посетят мемориалы города и возложат цветы.

В мероприятии примут участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии, ветераны войск правопорядка, участники военно-патриотических организаций и школьники.

«Старт автопробегу будет дан в 10:00 возле мемориала Воинам Краснодарского соединения, погибшим при исполнении служебного долга. Он расположен на территории Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю (улица Черкасская, 70). Затем автоколонна направится к памятнику 13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора в Чистяковской роще. Маршрут автопробега продолжится посещением памятника 500 советским воинам и мирным жителям, погибшим в боях с фашистскими захватчиками на пересечении улиц Обрывной и Воронежской, Музея военной техники «Оружие Победы» в Парке имени 30-летия Победы и памятника воинам, принимавшим участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков на площади Победы», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Завершится патриотическая акция на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» на пересечении улиц Октябрьской и Северной.

Всероссийская патриотическая акция приурочена к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Все новости по теме:

75 лет освобождению Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник