В Краснодаре пройдет благотворительный спектакль «Только одно чудо»

Ученики краснодарского театра-студии «Гелиос» готовят постановку, после которой вырученные средства передадут подопечному благотворительного фонда «Край Добра» годовалому Саше Глинщикову. У мальчика рак сетчатки глаза.

Постановка «Только одно чудо» — это интерпретация пьесы драматурга Уильяма Гибсона о нелегкой судьбе слепоглухой Хелен Келлер, у которой еще в младенчестве проявляется тяжелая болезнь. Девочке приходится учиться жить с недугом.

«Когда материал был прочитан, когда мы вникли в суть материала, мы поняли, что он несет очень глубокий смысл. Поэтому решили, что стоит над этим работать», — рассказала режиссер театра студии «Гелиос» Екатерина Лесенкова.

Актерам театра-студии пришлось досконально изучить характер и вжиться в роли своих персонажей. Они оттачивали каждую эмоцию и деталь на сотнях репетиций. Основной посыл, который хотят донести со сцены: никогда не стоит отчаиваться и опускать руки, всегда есть те, кто может помочь. Это на своем примере доказывает главная героиня спектакля, а актеры хотят дать надежду на выздоровление и маленькому Саше Глинщикову.

«Мы хотим дать ему нажеду благодаря фонду «Край Добра», благодаря неравнодушным людям, которых, по счастью, очень много в нашем городе и крае. Они откликнулись и решили помочь нам в организации», — сказал актер театра-студии «Гелиос» Эдурад Степанян.

Благотворительный спектакль «Только одно чудо» пройдет в краснодарском Театре драмы 18 июня в 19:00. Любой желающий может купить билет и тем самым подарить шанс на выздоровление ребенку.

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