В Краснодаре пройдет чемпионат Южного федерального округа по боксу

Соревнования по боксу среди мужчин 19–40 лет пройдут с 9 по 13 сентября во Дворце спорта «Олимп».

«Чемпионат ЮФО по боксу проводится в Краснодаре во второй раз. Эти соревнования считаются одними из элитных в России. Они направлены на развитие бокса и давно стали популярными среди молодых спортсменов. С каждым годом чемпионат собирает все больше участников и зрителей со всей России и из ближнего зарубежья. В этом году в нем примут участие лучшие спортсмены из шести регионов ЮФО», — сказал заместитель начальника городского управления по физической культуре и спорту Александр Терещенко.

Он добавил, что победити турнира представят регион на всероссийском чемпионате.

Почетными гостями чемпионата станут президенты Федераций бокса ЮФО и Краснодарского края, ветераны бокса, представители олимпийского совета Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Дополнительную информацию о турнире можно получить на официальной странице краевой федерации бокса.

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