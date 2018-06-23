В Краснодаре пройдет цикл антинаркотических мероприятий

23 июня в 13:57

В столице Кубани 26 июня пройдут десятки тематических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией.

«В Краснодаре большое внимание уделяется профилактике наркомании, в том числе, среди молодежи и подростков, приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни. Проведение цикла тематических мероприятий — еще один повод привлечь к проблеме внимание общества, возможность максимально усилить профилактическую работу в молодежной среде», — рассказали в городской антинаркотической комиссии.

Планируется, что в городском спортивном празднике, который начнется в 10:00 в сквере Дружбы народов, примут участие около 300 человек. Они станут участниками эстафеты, поучаствуют в перетягивании каната, сыграют в настольный теннис.

С 11:00 до 12:00 на территориях внутригородских и сельских округов пройдет общегородская молодежная акция «Чистый город — без наркотиков!».

С 10:00 по площадках на улицах имени Яна Полуяна, 28, Герцена, 190, Толбухина, 85а, Красных Партизан, 77, Тургенева, 195/1 стартуют спортивные состязания «Здоровая нация — здоровая страна».

В 11:00 в Городском саду пройдет акция «Спасем себя и мир от наркотиков», в 17:00 в Чистяковской роще — спортивно-оздоровительное мероприятие «Смелым покоряются вершины», а в сквере «Фестивальный» пройдет молодежная акция «Альтернатива — VIII. Выбор за тобой». В сквере Казачьей Славы в Пашковском жилом районе пройдет молодежный квест «На здоровой волне». Начало — в 10:00.

С 17:00 до 18:00 желающие смогут присоединиться к флешмобу «Живи!», который пройдет на улице Красной, 118 и информационной акции «Правильный выбор».

Тематические мероприятия организуют и на площадках перед Домами культуры в пригородных населенных пунктах. В 20:00 в станице Старокорсунской начнется концерт, на котором выступят детские и молодежные творческие коллективы. В 16:00 на площадке перед Домом культуры хутора Копанского начнется игровая программа для подростков с показом видеороликов антинаркотической направленности.

С полным планом мероприятий можно познакомиться здесь.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отмечается с 1987 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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