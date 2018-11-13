В Краснодаре пройдет цикл лекций «Вещество искусства»

Цикл лекций пройдет в Центре современного искусства «Типография». Первая лекция состоится 17 ноября в 17:00.

Эльдар Ганеев проведет лекции «Картина», «Пространство», «Объект», «Текст», «Действие», «Улица» и «Время». ⠀

«На каждой лекции будет рассматриваться определенный медиум, его компоненты или субстанции в более чем столетней истории современного искусства», — рассказали в пресс-службе Центра современного искусства.

Ганеев — художник и участник арт-группировки ЗИП.

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