В Краснодаре пройдет детская интерактивная выставка «Ожившие сказки»

Выставка будет работать с 1 ноября по 13 января в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

На ней представят подвижные модели героев русских сказок и мультфильмов. На фоне пейзажей и объемных декораций детей и их родителей встретят Винни Пух, Красная шапочка, Аладдин, Репка, Аленький цветочек, Буратино, Золушка, Конек-Горбунок, Морозко.

Персонажи буду общаться с посетителями, рассказывать отрывки из сказок и петь песни.

Выставочный зал работает со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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