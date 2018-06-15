В Краснодаре пройдет детский фестиваль «Вместе мы сможем больше»

Участниками праздника, который состоится 16 июня, станут дети с ограниченными возможностями здоровья и их не имеющие инвалидности сверстники.

На открытие всекубанского фестиваля в Краснодарском государственном цирке съедутся 60 детей со всего края, которые занимаются в инклюзивных творческих студиях.

Для гостей праздника проведут интерактивные познавательно-игровые программы, мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол, кукол из джутовой нити, изделий из листьев початков кукурузы, состоится выставка декоративно-прикладного творчества мастеров Кубани. Дети увидят цирковую программу «Легендарный цирк Никулина», сообщает пресс-служба Краевого учебно-методического центра.

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