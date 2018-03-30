В Краснодаре пройдет детский крестный ход

Мероприятие состоится 1 апреля в Вербное воскресенье.

Крестный ход «Из уст младенец… совершил еси хвалу» организует Свято-Екатерининский кафедральный собор. Приглашают детей и их родителей.

Начало — в 10:30, сообщается на сайте храма.

Вербное воскресенье — христианский праздник, посвященный входу в Иерусалим Иисуса Христа. Он отмечается в воскресенье, предшествующее Пасхе.

Праздник также называют Пальмовым воскресеньем, так как люди встречали Христа как своего спасителя и бросали ему под ноги пальмовые ветви. Это южное растение, поэтому на Руси его заменили вербой.

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