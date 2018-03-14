В Краснодаре пройдет экологический квест

Экоквест «Сохраняем природу. Помогаем детям» проведут 17 марта в микрорайоне «Панорама» с 11:00 до 13:00.

Акция направлена на повышение экологической культуры, необходимости бережного отношения к окружающей среде. Организатором экологического квеста выступила благотворительная организация «Добрый-Юг».

По сценарию участники должны выполнить три задания: сдать на переработку отходы — сломанную или ненужную технику, макулатуру, отработанный пластик, металлолом, старые батарейки, другие опасные отходы. Также стать участником фотосессии в специальной фотозоне, чтобы пригласить других горожан к участию в акции, и посетить мастер-класс.

На квесте организаторы расскажут о важности раздельного сбора мусора, его переработки и необходимости утилизации опасных отходов. Для детей проведут игровую программу.

Все отходы вывезет утилизирующая компания «Ферратек». Собранные за вторсырье средства направят на поддержку благотворительного проекта «Центр для детей и молодых людей с особенностями развития Продвижение», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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