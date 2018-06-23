Форум впервые пройдет в столице Кубани 1 июля.

«Выбор этого города неслучаен. Местный клуб «Локомотив-Кубань» — один из сильнейших в России как на паркете, так и в работе с болельщиками и спонсорами», — отметили в Российской федерации баскетбола.

Ключевое место в программе «Экспо-Баскета» займет третья деловая конференция «Баскетбольная индустрия России».

На форуме с презентациями выступят представители ведущих лиг, ассоциаций и клубов, а также спонсоров и организаторов баскетбольных событий, сообщает пресс-служба федерации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 июля, на следующий день после «Экспо-Баскета», в Краснодаре состоится заключительный матч первого отборочного этапа мужского Кубка мира — 2019 Россия — Франция.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник