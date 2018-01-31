В Краснодаре пройдет фестиваль бизнес-проектов подрастающего поколения

Мероприятие будет проходить с февраля по апрель среди учеников 9-11 классов.

Привлекут не только школьников и педагогов, но и представителей малого и среднего бизнеса. Всего, по предварительным оценкам, в фестивале примут участие более 20 тыс. детей из 90 образовательных учреждений, а также их родители.

Для участия в конкурсе старшеклассники разработают свои бизнес-проекты, которые направят на рассмотрение экспертной комиссии. Соревнование проводится в трех номинациях: «Лучший социальный бизнес-проект», «Лучший высокотехнологичный бизнес-проект», «Лучший бизнес-проект в сфере экологии». Состоится нескольких отборочных туров.

Финалисты проведут презентацию своих бизнес-проектов. В каждой из номинаций определят трех победителей. Лучшие работы могут получить практическое применение с согласия авторов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе АНО ДО «Фломастеры».

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