В Краснодаре пройдет фестиваль городов-побратимов «СitiesФЕСТ»

Культурная акция в рамках празднования 225-й годовщины образования Краснодара пройдет 22 сентября с 12:30 до 15:30 на площади перед зданием ЗСК.

Исполнители и коллективы из Карлсруэ (ФРГ), Таллахасси (США), Харбина (КНР), Нанси (Франция), Вельса (Австрия) и других городов представят жителям и гостям Краснодара культурную программу.

На главной сцене фестиваля краснодарцы и гости города смогут увидеть оригинальные номера с участием артистов, которые уже подтвердили участие в фестивале, в том числе — виртуальный танец девушек из Тюльпанной гвардии Карлсруэ, представление немецкого кукольника Штефана Блинна, выступление американского человека-оркестра Дилана Аллена, который исполнит народные хиты на самодельных инструментах, и джаз-трио из Нанси. Французские музыканты перенесут зрителей в мир ретрокино. Также выступит фокусник и художник из Харбина.

Каждое выступление будет чередоваться музыкальными подарками от краснодарских творческих коллективов. Кроме этого, на главном экране фестиваля жители города увидят самые красочные и живописные места породненных городов.

Параллельно с концертной программой на площади перед ЗСК будут работать тематические площадки, пройдет мастер-класс по выпечке брецелей от пекарей Карлсруэ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Подробная информация о программе фестиваля «СitiesФЕСТ» размещена по ссылке.

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