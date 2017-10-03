В Краснодаре пройдет фестиваль моноспектаклей «Палитра лиц»

Проект артистов краснодарских театров стартует 5 октября.

В программе фестиваля — 13 постановок, 11 из которых пройдут в художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

Откроется мероприятие спектаклем Марии Ступченко «Соль и Табак» по пьесе Альдо Николаи.

Зрители смогут посмотреть моноспектакли: «Флорентийские ночи» Любови Литвиновой, «Париж – веселый город» Оксаны Козловской, «Прощай, моя хорошая» Карима Нагапетяна, «Мелочи жизни или трагикомические истории» Александра Гогавы, «Господин из Сан-Франциско» Александра Сергеева, «Продукт» Максима Корня (Сочи), «Дневник Анны Франк» Анастасии Радул, «Оскар и Розовая дама» Евгения Парафилова.

Заслуженный артист Кубани Евгений Туренко 19 октября представит литературно-музыкальную композицию «Я песню свою до конца допою», которая будет посвящена народному поэту Адыгеи Хусену Андрухаеву.

На фестивале также представят постановки для детей: 16 октября в 18:00 пройдет спектакль Валерия Ермакова из Туапсе «Просто в мае снег пошел», его покажет театр «Люди-игры», а 22 октября в 18:00 — постановка Елены Бураншиной «Лягушка-путешественница».

Завершит программу моноспектакль «Без макияжа» актрисы и певицы Алены Стихаревой. Он пройдет 4 ноября в 18:00, сообщает пресс-служба краевого минкультуры.

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