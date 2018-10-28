В Краснодаре пройдет фестиваль по артистическому фехтованию «Эфес Кубани»

Мероприятие состоится 28 октября с 16:00 до 20:00 на площади имени А. С. Пушкина.

Запланированы выступления участников клубов исторической реконструкции и юных воспитанников спортшкол фехтования.

Пройдет выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников, представят экспозицию «Средневековое оружие».

Представители клубов исторической реконструкции, артистическому фехтованию и боевому танцу выступят с показательными программами в номинациях «Соло», «Дуэт» и «Группа».

Гости фестиваля смогут сфотографироваться со средневековыми воинами-героями и дамами в старинных платьях.

После награждения победителей конкурса состоится концерт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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