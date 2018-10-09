В Краснодаре пройдет фестиваль по артистическому фехтованию и боевому танцу

Туристический фестиваль-конкурс «Эфес Кубани» состоится 28 октября в 16:00 на Пушкинской площади.

В программе праздника — показательные выступления участников клубов исторической реконструкции в номинациях «Соло», «Дуэт» и «Группа». Гости фестиваля смогут принять участие в розыгрышах, конкурсах и мастер-классах по средневековым танцам, будут работать спортивная и детская зоны с аниматорами, тематическая площадка-ярмарка «Искусство и ремесла», фотозона и фудкорт.

После награждения победителей конкурса состоится концерт, на котором выступят группы «Белки на акации» и The Band. Фестиваль завершится в 20:00 фаер-шоу и фейерверком.

«Артистическое фехтование и боевой танец способствуют развитию физической и духовной культуры, патриотическому воспитанию молодежи», — отметила директор Туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова.

Для участия в фестивале-конкурсе можно подать заявки до 15 октября по адресу: tic-krd@mail.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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