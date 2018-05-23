В Краснодаре пройдет фестиваль современного искусства «Жара»

Творческий союз Art South 3 июня соберет художников, поэтов, танцоров, музыкантов и театралов юга России.

В концертном зале Arena Hall представят живопись, графику, скульптуру, фотографию, на площадке пройдут перформансы, театральные постановки, поэтические чтения, мастер-классы, выступления музыкантов и диджеев.

Гостей ждут выступления Оксаны Тлехас, Stereohertz, Ritmango, «Юрий Сабитов Band», Sajazy, Nathha, «Лунокол», DJs P.A.N, Ryb, FE+, Mihan, Hexuronic, Rogov, Jimi.

Открытие состоится в 14:00, сообщается в группе фестиваля «ВКонтакте».

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