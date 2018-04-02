В Краснодаре пройдет фестиваль современного танца «Тенденция»

Спектакли танцевальных компаний России и стран зарубежья, мастер-классы и лаборатории пройдут с 19 по 22 апреля.

Фестиваль состоит из двух блоков: театральный — показ спектаклей и образовательный — мастер-классы, лекции, обсуждения. Руководить лабораторией будет участница екатеринбургской танцевальной компании ZONK’a Анна Щеклеина.

Спектакли покажут на сцене «Одного театра». Постановка «Объект в отдалении» танцевальной компании «Воздух» пройдет 19 апреля, а 20 и 21 апреля Ольга Тимошенко и Алексей Нарутто из Москвы представят спектакли «40» и «Черная соль». Также 20 апреля зрители увидят постановку костромской компании «Диалог Данс» «Русская красавица» в исполнении Марии Качалковой.

В последний день фестиваля 22 апреля Никита Маркелов, Стас Пономарев и Николай Насенков из Санкт-Петербурга покажут спектакль «Коллекционер», сообщается на сайте мероприятия.

Фестиваль «Тенденция» проходит в Краснодаре с 2016 года.

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