В Краснодаре пройдет фестиваль спектаклей для детей

За три фестивальных дня артисты из разных городов России представят девять работ.

Фестиваль «Под солнышком» стартует 6 августа в Молодежном театре.

Откроет мероприятие частный театр «Добрый жук» из Ставрополя, которым руководит режиссер Наталья Ледовских. Вечером на сцену выйдут артисты драматического театра из Новороссийска.

Во второй день фестиваль 7 сентября выступят артисты Молодежного театра. Они представят сказка-игру «Хрустальный коготь» и «Двенадцать месяцев», а также «Кораблик» Полины Стрижаковой в авторском исполнении и «Красную шапочку» Евгения Шварца в трактовке Краснодарского института культуры.

«Автор и исполнитель Жанна Скороходова 8 сентября представит публике оригинальный текст «Девочка-море». «День рождения инфанты» в исполнении Марии Ступченко погрузит зрителей в трагический и прекрасный мир сказки Оскара Уайльда», — сообщили в пресс-службе Молодежного театра.

Частный театр кукол «Волшебное колесо» выступит с премьерным спектаклем «Аленушка и солдат». В финале на сцену выйдут детские творческие коллективы: «Живое слово» из Краснодара и детская студия «Игра» из Лазаревского.

Вести заключительный гала-концерт будут артисты Молодежного театра Илья Сердюков и Полина Шипулина, которые появятся на сцене в образах героев Льюиса Кэрролла. Вход на фестиваль «Под солнышком» свободный.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник