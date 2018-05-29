В Краснодаре пройдет финал конкурса «Пою мое Отечество!»

Торжественный концерт состоится в Доме культуры учащейся молодежи 30 мая.

Фестиваль патриотической песни прошел на Кубани уже в 17-й раз, в нем приняли участие сотни молодых талантов. Творческий конкурс состоялся в двух номинациях: соло и вокальные коллективы, в возрастных категориях 14-17 лет и 18-29 лет соответственно.

В 2018 году вокалисты участвовали в двух направлениях: «Песни Великой Победы» и «С любовью к Отчизне», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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